США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили свою помощь в расследовании этого покушения. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал", - отмечается в тексте. "Целью этого очевидного акта терроризма, который мы решительно осуждаем, было выбрано само сердце иракского государства", - добавили в Госдепартаменте.

"Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака <...> и предложили свою помощь в их расследовании этого нападения", - сообщил Прайс.

Покушение на премьера Ирака было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированного беспилотника. Премьер не пострадал, о чем он сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.