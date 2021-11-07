{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

Вашингтон осудил атаку на резиденцию Мустафы аль-Казыми

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили свою помощь в расследовании этого покушения. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал", - отмечается в тексте. "Целью этого очевидного акта терроризма, который мы решительно осуждаем, было выбрано само сердце иракского государства", - добавили в Госдепартаменте.

"Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака <...> и предложили свою помощь в их расследовании этого нападения", - сообщил Прайс.

Покушение на премьера Ирака было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированного беспилотника. Премьер не пострадал, о чем он сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.

Теги
СШАИрак
Kyodo: Японии не нравится идея объявления о формальном завершении Корейской войны
В Токио опасаются, что такой шаг ослабит позиции японской стороны в деле решения проблемы похищенных разведкой КНДР граждан, отмечает агентство
Читать полностью