{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЕС заявили, что покушение на премьера Ирака не должно подорвать политический процесс

Евросоюз призвал привлечь виновных к ответственности

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Евросоюз осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и призвал привлечь виновных к ответственности.

"ЕС категорически осуждает покушение на жизнь главы иракского правительства Мустафы аль-Казыми. Совершившие это преступление должны быть привлечены к ответственности. Любое насилие неприемлемо, и нельзя допускать, чтобы оно подрывало политический процесс", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.

Теги
ИракКазыми, Мустафа, аль
СМИ: премьер Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку в начале недели
Пока неясно, когда может быть избран новый глава правительства
Читать полностью