В Германии заявили, что у Берлина и Москвы есть шансы на новое начало в отношениях

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. ФРГ и Россия должны работать над улучшением отношений, это возможно, несмотря на сложности. Об этом заявил в понедельник в Москве председатель неправительственной организации "Германо-российский форум", бывший премьер-министр германской земли Бранденбург Маттиас Платцек. Он принимает участие в конференции "Потсдамские встречи", трансляция которой ведется в интернете.

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

"Нам нужно стремиться к новому началу, - сказал он. - Мы должны работать над тем, чтобы вновь сблизиться". По словам политика, "это будет сложный путь". Платцек считает, что отношения двух стран находятся в "глубоком кризисе", и бездействовать в таких условиях нельзя. "Политика санкций успеха не принесла", - добавил он.

Как сказал на открытии конференции бывший глава Европарламента и экс-кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц, есть шансы на улучшение отношений при следующем федеральном правительстве. "У нас различные политические взгляды, но можно искать общие пути", - сказал он.

Депутат от Левой партии Клаус Эрнст, который в Бундестаге прошлого созыва возглавлял комитет по вопросам энергетики, напомнил, что 62% граждан его страны высказываются за более тесные отношения с РФ. "Ситуация не столь драматичная, как мы себе представляем", - сказал он. По его словам, Европа во внешней политике должна идти своим путем вместе с Россией.

В Германии социал-демократы, "зеленые" и либералы ведут переговоры о создании новой правящей коалиции. Если они завершатся успешно, то следующим канцлером станет представитель СДПГ Олаф Шольц.