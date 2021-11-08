Зеленский и Дуда обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили по телефону обстановку на границе Польши и Белоруссии. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер также рассказал собеседнику о ситуации с безопасностью на украино-белорусской границе и о мерах по ее защите.

Утром в понельник в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти информировали, что усилили охрану границы, где помимо пограничников сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли газ. Пока все попытки вторжения в Польшу удается предотвращать.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности стрельбы со стороны Белоруссии.