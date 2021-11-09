Президент Латвии призвал к санкциям против причастных к перевозке мигрантов в Белоруссию

РИГА, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорты и авиакомпании, участвующие в перевозке мигрантов в Белоруссию, должны быть подвергнуты санкции. Об этом в понедельник заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

"Сегодня вечером поговорили с [президентом Польши] Анджеем Дудой о событиях в Польше и Белоруссии. Метод режима [Александра] Лукашенко использовать людей в качестве оружия достоин осуждения. Необходимо рассмотреть вопрос о санкциях против авиакомпаний и аэропортов, вовлеченных в торговлю людьми. У нас есть право и обязанность защищать внешние границы ЕС", - написал глава государства в Twitter.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы и утверждают, что эта акция организована властями Белоруссии.

Латвия также столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 156 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года.