И.о. главы МВД ФРГ призвал ЕК принять меры для разрешения миграционного кризиса

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер полагает, что Германия и Польша не способны в одиночку справиться с непростой ситуацией на польско-белорусской границе, вызванной наплывом мигрантов, и призывает Еврокомиссию принять соответствующие меры для разрешения миграционного кризиса. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Bild .

"Мы должны помочь правительству Польши обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю ее принять меры", - утверждал Зеехофер. При этом он заметил, что всем государствам - членам ЕС необходимо объединить усилия для решения проблемы. "Польша или Германия не могут справиться с этим в одиночку", - подытожил и.о. германского министра.

Вместе с тем он выразил поддержку Польше, которая, по его мнению, "правильно отреагировала на ситуацию с мигрантами". "Я также говорю, что нам нужна структурная безопасность границ", - резюмировал Зеехофер. "Мы не можем критиковать их [поляков] за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами", - заключил он.

Сейм Польши проведет 9 ноября внеочередное заседание из-за миграционного кризиса на границе, где собрались сотни мигрантов. В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них совершили попытку попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли слезоточивый газ. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польши удается предотвращать.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних. Варшава систематически увеличивает число военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя его до 12 тыс. Мобилизованы два батальона Войск территориальной обороны - добровольческих формирований, созданных по примеру Национальной гвардии. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.