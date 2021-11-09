МИД Польши попросил ЕС ввести санкции против белорусских властей из-за наплыва мигрантов

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен принять коллективное решение о вводе санкций в отношении Минска в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала CNN .

Он утверждал, что "впервые в современной истории" власти государства "используют людей в качестве оружия для дестабилизации границ ЕС". Пшидач считает, что ответом на это должно стать "коллективное решение ввести санкции против [президента Александра] Лукашенко".

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних. Варшава наращивает количество военнослужащих на границе, сейчас их насчитывается 12 тыс. Мобилизованы два батальона Войск территориальной обороны - добровольческих формирований, созданных по примеру Национальной гвардии. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.