ЕС наблюдает за Россией в контексте миграционного кризиса на белорусской границе

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Россия находится среди 10 стран, за которыми Евросоюз внимательно наблюдает в связи с миграционной ситуацией на границе с Белоруссией, власти которой, по утверждению Брюсселя, переправляют мигрантов на территорию ЕС. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией в России. Она часть нашего процесса проверки. Россия среди 10 стран, за которыми мы наблюдаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, изучает ли ЕК "роль России" в миграционном кризисе.

По словам Стано, Еврокомиссия изучает, в частности, полеты, связанные с Минском. "Мы смотрим на частоту полетов, сколько их, какие перелеты, кто летает и так далее", - пояснил он.

Среди других стран, за которыми ЕС следит, в частности, Марокко, Сирия, Венесуэла, Азербайджан, Ирак, сообщил представитель сообщества.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли со стороны Белоруссии к польской границе. Некоторые из них попытались сломать забор из колючей проволоки, чтобы попасть в Польшу. С той стороны им противодействовали представители польской полиции с щитами, в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. Мигранты разбили у границы лагерь. По разным оценкам, всего в непосредственной близости от польской границы находятся до 2 тыс. человек. Власти Польши ожидают, что они могут предпринять новые попытки силового пересечения границы.

Как заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, власти страны не зафиксировали нарушений законодательства республики со стороны мигрантов. По словам министра, задача органов внутренних дел по охране общественного порядка обеспечивается как в Минске, так и в приграничных районах.