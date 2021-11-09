Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с ЕС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили во вторник ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Президенты обменялись <...> мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", - говорится в сообщении.

Также Путин и Лукашенко затронули двусторонние вопросы с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. "Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества", - отметили в пресс-службе. Лидеры условились о продолжении контактов, сообщили в Кремле.

Ранее агентство БелТА сообщило, что Лукашенко и Путин сверили часы по двусторонней повестке дня, обсудили актуальные интеграционные вопросы.

В понедельник в Белоруссии несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе, некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки. Сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ.

С начала 2021 года пересечь белорусско-польскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. На белорусско-литовской границе с начала года задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

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