ICAO отложила рассмотрение отчета по инциденту с Ryanair до января 2022 года

ТАСС, 9 ноября. Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) принял решение отложить рассмотрение отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair до января 2022 года, в том числе из-за объема полученной информации. Об этом организация сообщила во вторник.

"Совет ICAO согласился отложить рассмотрение отчета о расследовании [ситуации с] рейсом Ryanair FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года, в основном из-за объема представленных данных и необходимости дополнительных уточнений", - говорится в публикации ICAO в Twitter.