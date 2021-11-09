В Польше заявили, что около 1,5 тыс. мигрантов 8 ноября пытались силой преодолеть границу

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов приняли участие в попытке прорвать польскую границу в понедельник, а теперь у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. мигрантов. Об этом заявил во вторник глава МВД Польши Мариуш Каминьский, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

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"Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства, - сказал он. - Эти попытки оказались безрезультатными".

По словам министра, теперь у границы находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тыс.

"Мы контролируем ситуацию настолько, насколько это возможно с таким эмоциональным противником", - заверил Каминьский.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе в районе погранперехода в Кузнице. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ.

Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович ранее информировала, что сейчас вблизи Кузницы в стихийно созданном лагере находятся около 800 мигрантов.