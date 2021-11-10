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Министр обороны США обсудил ситуацию на границе России и Украины с коллегами в Европе

Остин по-прежнему обеспокоен наращиванием сил, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обеспокоен якобы имеющим место стягиванием Вооруженных сил России к границе с Украиной и обсуждает сложившуюся ситуацию с коллегами в Европе. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем следить [за происходящим]. <...> Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием [сил], мы продолжаем внимательно следить. Он (Остин) <...> по-прежнему поддерживает контакты с представителями военного руководства высокого ранга здесь, в Пентагоне, а также в Европе", - сказал Кирби. Стенограмму брифинга приводит пресс-служба американского военного ведомства.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией утверждения американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США - Politico, Washington Post и Foreign Policy - опубликовали "как по команде в настоящей панической атаке" материалы, посвященные этой теме.

Теги
УкраинаСШАРоссияОстин, Ллойд
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