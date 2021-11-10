Reuters: задержанный в Мьянме журналист из США обвиняется в терроризме и подстрекательстве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американскому журналисту Дэнни Фенстеру, задержанному в Мьянме, предъявлены обвинения в терроризме и подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на его адвоката.

"Мы не знаем, почему [Дэнни Фенстеру] добавили больше обвинений, но в этом определенно нет ничего хорошего", - сообщил адвокат. "Дэнни также был огорчен и расстроен новыми обвинениями". Если журналиста признают виновным, он может получить до 20 лет тюремного срока по закону о терроризме, и еще 20 лет за подстрекательство к мятежу.

Главный редактор независимого издания Frontier Myanmar Дэнни Фенстер был задержан 24 мая 2021 года в Международном аэропорту Янгона перед вылетом в Малайзию. Как сообщило издание, журналист был переведен в тюрьму Инсейн в Янгоне. Власти США неоднократно заявляли, что обеспокоены ситуацией в Мьянме, призывали власти этой страны как можно скорее вернуться к демократии, прекратить насилие в отношении гражданских лиц и отпустить на свободу политических заключенных, включая Фенстера и австралийца Шона Тернелла.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.