Минобороны Польши сообщило, что 15 тыс. военных обеспечивают безопасность на границе

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Безопасность на польско-белорусской границе обеспечивают сейчас около 15 тыс. военнослужащих. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"На границе уже 15 тыс. солдат", - сказал он, не исключив, что это число может и дальше увеличиваться. Во вторник Блащак сообщил о 13 тыс. помогающих охранять границу военнослужащих.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Белоруссии в районе погранперехода в Кузнице. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы.

Безопасность на польско-белорусской границе обеспечивают сейчас 20 тыс. сотрудников силовых структур - военных, пограничников и полицейских.