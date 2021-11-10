Turkish Airlines отрицает причастность к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отрицает обвинения в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Некоторые национальные и иностранные СМИ утверждают, что рейсы Turkish Airlines в Белоруссию способствовали нелегальному перемещению мигрантов. Наша корпорация принимает во внимание все аспекты безопасности и выполняет свои операции в сотрудничестве с международными властями во время полетов по всему миру. Информация в СМИ не соответствует действительности", - заявил в среду ТАСС представитель авиакомпании.

Между тем ранее в западных СМИ появились сообщения, что ЕС может ввести санкции против Turkish Airlines за "перевозку нелегальных мигрантов" в Белоруссию.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе со стороны Белоруссии. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный городок.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, сейчас в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза. Периодически они предпринимают попытки штурма границы.

Безопасность на польско-белорусской границе обеспечивают сейчас 20 тыс. сотрудников силовых структур - военных, пограничников и полицейских.