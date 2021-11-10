Макрон заявил Харрис, что Париж и Вашингтон находятся в начале новой эры сотрудничества

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Париж и Вашингтон находятся в начале новой эры сотрудничества. С таким заявлением французский лидер выступил в среду, принимая в Елисейском дворце вице-президента США Камалу Харрис.

"Мы разделяем мнение, что наши страны находятся в начале новой эры сотрудничества", - сказал Макрон, слова которого приводит Agence France-Presse. "Наше взаимодействие жизненно важно", - заявил президент Франции.

Встреча в Елисейском дворце стала по сути продолжением переговоров Парижа и Вашингтона, которые они ведут после возникновения в середине сентября кризиса в двусторонних отношениях. Он был вызван тем, что Соединенные Штаты путем закулисных маневров перехватили многомиллиардный французский контракт с Австралией на поставку подводных лодок. Вашингтон не счел нужным посвящать Париж и в свои планы заключить новое партнерство в области безопасности с Лондоном и Канберрой в Индо-Тихоокеанском регионе, где Франция преследует собственные интересы.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину". Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.

Визит Харрис в Европу в качестве вице-президента США стал первым. Прибыв в Париж во вторник, она посетила Институт Пастера, чтобы обсудить с американскими и французскими учеными исследования нового коронавируса.

В программу визита входит также торжественная церемония у Триумфальной арки в годовщину окончания Первой мировой войны. В четверг вице-президент США выступит на ежегодном Парижском форуме мира, а в пятницу побывает на Международной конференции по Ливии. В субботу, на пятый день визита, Харрис после посещения американского посольства покинет Париж.