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Дело Саакашвили
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ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику

Суд также потребовал от экс-президента Грузии прекратить голодовку

ТБИЛИСИ, 11 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику, потребовав от него прекратить голодовку. Об этом в среду написал министр юстиции республики Рати Брегадзе на своей странице в Facebook.

"Страсбургский суд 10 ноября 2021 года уведомил письменно правительство Грузии о том, что в этот же день представители Михаила Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека со следующим требованием: незамедлительно перевезти Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (тюремная больница - прим. ТАСС), в котором, по заявлению истца, не обеспечены должным образом его безопасность и здоровье, в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", - написал Брегадзе.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
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