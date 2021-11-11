Двое поляков пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав транспорт под ковидную скорую

ВАРШАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Польская полиция предотвратила перевозку большой группы нелегальных мигрантов в машине, замаскированной под карету скорой помощи, предназначенную для перевозки инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила в среду на своем официальном сайте полиция Варминьско-Мазурского воеводства.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Люди, причастные к незаконной перевозке мигрантов, пытаются разными способами избежать обнаружения польскими службами. Один из них - это перевозка людей на автомобилях, напоминающих, например, машины скорой помощи", - рассказали полицейские.

Согласно данным правоохранителей, такую машину сотрудники польской дорожной полиции заметили вечером во вторник в местности Велички. Офицеры остановили машину для осмотра, так как ее внешний вид и оборудование, которым она располагала, вызвали подозрения у сотрудников полиции.

"На передних сиденьях сидели двое 28-летних мужчин в защитных комбинезонах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были вовсе не медицинские работники, и они перевозили не человека, инфицированного коронавирусом, а 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно проникли в Польшу", - информировали полицейские.

Водителя, пассажира и иностранцев задержали и передали пограничной службе и прокуратуре. За помощь в незаконном пересечении границы мужчины могут быть лишены свободы на срок до восьми лет.