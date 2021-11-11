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Минск готов к диалогу с ЕС для решения любых вопросов, в том числе по возвращению беженцев

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск готов к диалогу с ЕС для решения любых чувствительных вопросов, в том числе по возвращению мигрантов.

"Мы сотни раз весьма предметно заявляли о своей готовности к взаимоуважительному диалогу для решения любых, в том числе чувствительных, вопросов. Если нужно, можем повторить эту позицию снова", - сказал он в среду ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно.

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