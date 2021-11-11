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Политический кризис в Судане

Генерал аль-Бурхан принес присягу в качестве главы Суверенного совета Судана

Он присягнул перед главой судебной системы страны Абдель Азизом Фатхом ар-Рахманом Абдином

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Генерал армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, являющийся фактическим главой государства, принес присягу в качестве председателя нового переходного Суверенного совета африканской страны. Об этом сообщило в четверг суданское государственное агентство SUNA.

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Как уточняется, аль-Бурхан принес конституционную присягу перед главой судебной системы страны Абдель Азизом Фатхом ар-Рахманом Абдином. По данным телеканала Asharq, присягу принесли также и остальные члены нового политического органа Судана.

Суверенный совет был сформирован в четверг указом аль-Бурхана. Состав органа был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил страны. Своим заместителем аль-Бурхан вновь назначил командующего силами быстрого реагирования (спецназа), которые подчиняются Национальной службе безопасности и разведки при Вооруженных силах (ВС) Судана, Мухаммеда Хамдана Дакло (Хамидти). Большинство других членов совета, в первую очередь от ВС, также были раньше представлены в нем. Суверенный совет должен состоять из 14 человек: восемь представителей армии и шесть гражданских лиц.

Теги
СуданБурхан, Абдель Фаттах, аль-Политический кризис в Судане
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