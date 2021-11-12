Глава МВД ФРГ призвал к сплоченности страны ЕС для разрешения ситуации с мигрантами

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выступил за необходимость оказания помощи Польше в защите внешней границы Европейского союза (ЕС), а также призвал к сплоченности государства - члены Евросоюза для разрешения непростой ситуации на польско-белорусской границе, вызванной наплывом мигрантов.

"Поляки оказывают здесь важную услугу для всей Европы", - отметил Зеехофер в пятницу в интервью медиагруппе Funke. По этой причине, по его словам, необходимо помочь польскому правительству защитить внешнюю границу и в этих целях все государства - члены ЕС должны объединиться. "Теперь мы должны полагаться на то, что вся демократическая мировая общественность поддержит нашу политику", - продолжил он.

Вместе с тем он утверждал, что действия Минска по "доставке мигрантов в Белоруссию, а затем на границу с Польшей регулярным рейсом представляют собой очень мерзкий политический метод, которому необходимо положить конец". "Мы называем это гибридной угрозой, когда люди используются для дестабилизации ЕС и особенно Германии, - это не должно преобладать в мире", - заключил Зеехофер.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.