МИД Польши осудил сожжение флага ФРГ на марше по случаю Дня независимости республики

ВАРШАВА, 12 ноября. /ТАСС/. МИД Польши выступил с осуждением сожжение флага ФРГ на марше по случаю Дня независимости республики. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

"Инциденты такого типа нужно оценивать негативно. И он так был оценен", - сказал Пшидач и добавил, что выступает за тщательное расследование случившегося. "Я такое поведение решительно осуждаю", - добавил он.

В четверг участники организованного национал-патриотическими и ультраправыми организациями ежегодного Марша независимости сожгли флаг Германии. В толпе вокруг были в том числе дети. Мероприятие этого года проходило под общим лозунгом "Независимость не продается".