В Польше заявили, что белорусская сторона помогала мигрантам снести забор

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона помогла мигрантам прорвать заграждение на границе и предоставила им слезоточивый газ, который был использован против польских силовиков. С таким утверждением выступила в Twitter в субботу погранохрана Польши.

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"Ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное ограждение. Они валили столбы забора и рвали сетку при помощи служебной машины. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - указано в сообщении.

"Рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. Белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб", - подчеркнула пограничная охрана Польши. "Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - информировали пограничники.