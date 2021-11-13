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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В Польше заявили, что белорусская сторона помогала мигрантам снести забор

© Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона помогла мигрантам прорвать заграждение на границе и предоставила им слезоточивый газ, который был использован против польских силовиков. С таким утверждением выступила в Twitter в субботу погранохрана Польши.

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"Ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное ограждение. Они валили столбы забора и рвали сетку при помощи служебной машины. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами", - указано в сообщении.

"Рядом группа из около 100 мигрантов ждала возможности незаконного пересечения границы. Белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который применялся в отношении польских служб", - подчеркнула пограничная охрана Польши. "Эта и последующие попытки нелегально пересечь границу были предотвращены", - информировали пограничники.

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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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