В Эритрее назвали незаконными санкции США против страны

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Новые санкции, введенные США против Эритреи, являются "незаконными". Об этом заявил в субботу глава министерства информации африканской страны Йемане Мискель.

"Данные односторонние действия [США] противоречат международному праву и представляют собой нарушение суверенитета, - отметил он в Twitter. - Санкции основаны на сфабрикованных обвинениях и безосновательно возлагают вину на Эритрею". Мискель подчеркнул, что следствием американских санкций станут новые страдания населения Эритреи и голод.

Министерство финансов США объявило 12 ноября, что внесло в санкционный список группу эритрейских политиков и военных, а также ряд организаций, обвинив их в причастности к конфликту в соседнем эфиопском штате Тыграй. Нынешние санкции США против Эритреи - вторые по счету в текущем году. В августе Минфин США ввел их против начальника штаба ВС Эритреи генерала Филипоса Волдейоханнеса.

Руководство Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) обвинило год назад армию Эритреи в ведении боевых действий на территории штата Тыграй, а также в поддержке правительственных эфиопских сил в этой части страны. Повстанцы Тыграя продолжают утверждать, что часть территории штата находится под контролем эритрейских сил.