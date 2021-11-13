Глава штаба обороны Великобритании заявил о возросшей угрозе случайных конфликтов

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что угроза возникновения непреднамеренных конфликтов возросла по сравнению с временами холодной войны. Свою точку зрения генерал, который должен покинуть занимаемый пост в конце месяца, изложил в опубликованном в субботу интервью радиостанции Times .

"Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить ситуации, в которой воинственная природа некоторых направлений нашей политики поставит нас в положение, когда эскалация приведет к просчетам, - отметил он, комментируя напряженность в отношениях между Россией и странами Запада. - Более не существует многих из традиционных дипломатических инструментов и механизмов, которые использовались во времена нашей с вами юности, пришедшейся на период холодной войны. А без этих инструментов и механизмов риск возрастает. Это настоящая проблема, с которой нам приходится иметь дело".

Комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, Картер отметил, что ни один из вариантов развития событий "уже больше не способен удивить" его.

Выступая в октябре в Вашингтоне, генерал заявил, что в начинающуюся сейчас эпоху многополярного мира необходимо обращать особое внимание на РФ и КНР. По его словам, Россию Великобритания считает для себя "критической угрозой", а Китай - "хроническим системным вызовом".