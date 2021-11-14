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В ФБР заявили, что хакеры взломали систему электронной почты ведомства

По предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации
© AP Photo/Carolyn Kaster

ТАСС, 14 ноября. Хакеры взломали в субботу внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление спецслужбы.

"Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации", - говорится в тексте. По сведениям агентства, участники проекта Spamhaus, занимающегося отслеживанием спама и связанных с ним киберугроз, сообщили, что хакеры разослали десятки тысяч электронных писем с предупреждением о возможной кибератаке посредством электронной почты бюро.

Согласно предварительным данным, речь идет о внешней учетной записи, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

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