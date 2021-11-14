Против компании - владельца Ever Given подали новый иск о компенсации

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Новый судебный иск о компенсации подан против компании - владельца контейнеровоза Ever Given, застрявшего в марте поперек русла Суэцкого канала. Об этом сообщил в воскресенье египетский информационный портал "Аш-Шурук".

С иском в суд Исмаилии по хозяйственным вопросам обратились юристы национальной навигационной компании - владельца судна Wadi Sudr. Требование о компенсации строится на том, что из-за блокировавшего проход по каналу контейнеровоза судно в течение нескольких дней стояло в очереди, что принесло убытки компании.