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Блокировка Суэцкого канала

Против компании - владельца Ever Given подали новый иск о компенсации

Контейнеровоз Ever Given EPA-EFE/BRAM VAN DE BIEZEN
Описание
Контейнеровоз Ever Given
© EPA-EFE/BRAM VAN DE BIEZEN

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Новый судебный иск о компенсации подан против компании - владельца контейнеровоза Ever Given, застрявшего в марте поперек русла Суэцкого канала. Об этом сообщил в воскресенье египетский информационный портал "Аш-Шурук".

С иском в суд Исмаилии по хозяйственным вопросам обратились юристы национальной навигационной компании - владельца судна Wadi Sudr. Требование о компенсации строится на том, что из-за блокировавшего проход по каналу контейнеровоза судно в течение нескольких дней стояло в очереди, что принесло убытки компании.

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