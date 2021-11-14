Еще девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в воскресенье на брифинге сообщил депутат Давид Киркитадзе.

"Мы, члены парламента Грузии <...> с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику", - сказал Киркитадзе.

О начале голодовки в поддержку Саакашвили заявил также один из лидеров "Единого национального движения" Георгий Барамидзе. 3 ноября с аналогичным заявлением выступила лидер грузинской оппозиционной партии "Дроа", депутат парламента Елена Хоштария.

У партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, - 31 мандат в 150-местном парламенте Грузии. Самая большая фракция у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 84 депутата.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет украинское гражданство, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября Минюст Грузии доставил политика в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам политик и его адвокаты выступают категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации. При этом личный врач бывшего лидера Николоз Кипшидзе сообщил в субботу, что состояние бывшего грузинского лидера настолько ухудшилось, что он не может вставать с кровати.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем годам заключения по одному и к шести годам по другому делу. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.