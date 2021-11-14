Al Jazeera: в Хартуме проходит первое заседание нового Суверенного совета Судана

Встреча этого управляющего органа проходит под председательством его главы генерала армии Абдель Фаттаха аль-Бурхана, являющегося фактическим главой государства. Как отмечает телестанция, на ней присутствуют все члены совета.

После продолжавшихся несколько недель акций протеста и забастовок суданские военные в ночь на 25 октября арестовали главу правительства Абдаллу Хамдука, четверых министров, а также группу чиновников и партийных лидеров. Аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране и отношения между военными и гражданскими властями. Позднее Хамдук был отпущен, и, как пояснил журналистам аль-Бурхан, он не был арестован, но из соображений личной безопасности некоторое время находился в доме руководителя страны в качестве гостя. Произошедшие события армия считает не военным переворотом, а оперативным вмешательством во избежание гражданской войны.

Обновленный Суверенный совет был сформирован 11 ноября указом аль-Бурхана, который в тот же день принес конституционную присягу перед главой судебной системы страны Абдель Азизом Фатхом ар-Рахманом Абдином. Состав органа был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил страны. Своим заместителем аль-Бурхан вновь назначил командующего так называемыми Силами быстрого реагирования (или оперативной поддержки, спецназа), которые подчиняются Национальной службе безопасности и разведки при Вооруженных силах (ВС) Судана, Мухаммеда Хамдана Дакло (Хамидти). Большинство других членов совета, в первую очередь от ВС, также были раньше представлены в нем. Суверенный совет должен состоять из 14 человек: восемь представителей армии и шесть гражданских лиц.

В субботу противники действий военных устроили акции протеста, которые, в частности, в Омдурмане (городе-спутнике Хартума), обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. Как информировал Центральный комитет врачей Судана, накануне в них погибли пять человек. Между тем в воскресенье ряд местных СМИ сообщал, что число жертв возросло до семи после того как от ранений в воскресенье скончалось еще двое суданцев.