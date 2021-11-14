Главврач тюремной больницы сообщила, что Саакашвили чувствует себя хорошо

"Пациент Михаил Саакашвили проходит курс лечения в лечебном учреждении №18 [тюремная больница] с 8 ноября текущего года. Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает", - приводит комментарий врача пресс-служба специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

Личный врач бывшего грузинского лидера Николоз Кипшидзе в субботу заявил, что состояние Саакашвили настолько ухудшилось, что он не может вставать с кровати.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет украинское гражданство, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября Минюст Грузии доставил политика в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.