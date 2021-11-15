Главы МИД ЕС утвердят критерии черного списка по трафику мигрантов в Минск

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Брюсселе, за ним последует встреча глав МИД Евросоюза с их коллегами из стран, входящих в европейскую программу "Восточного партнерства".

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Главной темой заседания Совета ЕС станет обсуждение миграционного кризиса в Белоруссии и новых санкций против этой страны, министры также рассмотрят ситуацию на Западных Балканах и в Сахеле.

Министерская встреча стран - участниц "Восточного партнерства" будет проходить в неполном составе. На ней будут представлены только Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина, кресло Белоруссии останется пустым. Главной темой этих консультаций станет подготовка к саммиту программы партнерства 15 декабря в Брюсселе, обсуждение реформ в этих странах и европейских инвестиционных программ.

Рамочные санкции

Как сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС, главы МИД стран Евросоюза утвердят критерии создания черного списка лиц и организаций, связанных с трафиком мигрантов в Белоруссию, при этом наполнение этого списка ожидается позднее.

"Министры утвердят в понедельник набор критериев, которые позволят включать в черный список лиц и организации, связанные с переправкой мигрантов в Белоруссию", - сказал он, подчеркнув, что "наполнение этого списка произойдет позднее, но может быть сделано очень быстро".

По его словам, Совет ЕС намерен создать новый санкционный режим, который может применяться к физическим и юридическим лицам как Белоруссии, так и других государств. Европейский дипломат дал понять, что министры не будут обсуждать отдельные авиакомпании и конкретных лиц, это будет сделано после создания нового санкционного режима.

Он также ушел от ответа, намерен ли Евросоюз рассматривать в санкционном ключе деятельность российской авиакомпании "Аэрофлот" или отдельных белорусских туристических компаний.

Новые санкции в отношении физических и юридических лиц, которых Брюссель обвинит в трафике людей в страны ЕС через Белоруссию, станут идентичны по содержанию вводившимся ранее Брюсселем целевым ограничительным мерам: запрет на въезд в ЕС и заморозка всех финансовых активов в странах Евросоюза.

Какие именно ограничения предполагается накладывать на авиакомпании, дипломат не уточнил.

Давление на авиакомпании

ЕС использует угрозу санкций против авиакомпаний, чтобы добиться от региональных перевозчиков добровольного ограничения полетов в Минск или введения различных способов фильтрации пассажиров.

Как сообщила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант, авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, чтобы блокировать доставку мигрантов в Белоруссию, а Международная ассоциация воздушного транспорта поддержала предпринимаемые усилия. По ее словам, "Иракские авиалинии" уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, "Турецкие авиалинии" приостановят продажу билетов в один конец в Минск и, кроме того, запретят белорусской компании "Белавиа" использовать свою долю рейсов в странах Ближнего Востока для перевозки мигрантов.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер отметил, что заместитель руководителя ЕК, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас ведет сейчас переговоры с авиаперевозчиками Египта, Катара, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана с целью блокирования возможностей доставки людей в Минск.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.