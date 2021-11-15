Омбудсмен Украины считает пытками действия Тбилиси в отношении Саакашвили

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Омбудсмен Украины Людмила Денисова считает, что нахождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который имеет и украинский паспорт, в тюремной больнице и отказ властей республики доставить его в гражданскую клинику можно приравнять к пыткам и нечеловеческому обращению.

"Я считаю, что это (нахождение Саакашвили в тюремной больнице - прим. ТАСС) можно отнести к пыткам. Мы можем сказать, что это пытки и нечеловеческое обращение. То, что мы видели, не умещается ни в какие правовые рамки. Это является нарушением его прав. У человека есть право на жизнь", - сказала грузинским журналистам Денисова, которая в понедельник прибыла в Тбилиси.

По ее словам, она ожидает разрешения грузинских властей, чтобы посетить тюремную больницу. "Михаил Саакашвили написал мне письмо и попросил, чтобы я к нему пришла. Я для этого и приехала. Мы направили все необходимые письма министру юстиции и ноту в наше посольство. Мы ждем ответа, чтобы завтра смогли посетить Михаила", - добавила она.

Это второй визит украинского омбудсмена в Тбилиси. В первый раз она навестила Саакашвили 27 октября, когда он еще находился в тюрьме города Рустави.