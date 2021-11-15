Эстония, Латвия, Литва считают, что кризис на границе вызван Минском

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эгилс Левитс и Гитанас Науседа осуждают действия белорусских властей, которые, как они считают, причастны к возникновению миграционного кризиса на границе стран ЕС с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении лидеров трех стран.

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"Президенты Эстонии, Латвии и Литвы <...> осуждают действия, предпринятые режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, который использует мигрантов в политических целях", - утверждается в заявлении.

Лидеры трех стран при этом поддержали действия Польши по защите внешних границ Европейского союза.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась - к ней подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Власти Польши обвиняют в происходящем белорусское руководство, которое, как считают в Варшаве, намеренно привлекает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.