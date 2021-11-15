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Лукашенко и Меркель поговорили по телефону

Лукашенко и Меркель в понедельник переговорили по телефону - БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичМеркель, АнгелаБелоруссияГермания
AFP: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
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