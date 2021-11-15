США призвали Россию повлиять на Белоруссию для урегулирования ситуации с мигрантами

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон призывает Москву использовать свое влияние на Минск для урегулирования ситуации с мигрантами. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", - утверждала она.

Псаки также заявила, что у нее нет информации о том, возможен ли телефонный разговор на эту тему между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что США сохраняют тесный контакт со своими союзниками и разрабатывают дополнительные санкции против Белоруссии.