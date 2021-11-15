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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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США призвали Россию повлиять на Белоруссию для урегулирования ситуации с мигрантами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у нее нет информации о том, возможен ли телефонный разговор на эту тему между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Вашингтон призывает Москву использовать свое влияние на Минск для урегулирования ситуации с мигрантами. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать свое влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей", - утверждала она.

Псаки также заявила, что у нее нет информации о том, возможен ли телефонный разговор на эту тему между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным. Она отметила, что США сохраняют тесный контакт со своими союзниками и разрабатывают дополнительные санкции против Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияПсаки, ДженСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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