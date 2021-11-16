Погранохрана Польши заявила, что использует оружие на границе в случае необходимости

ВАРШАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Погранохрана Польши не будет колебаться с использованием боевого оружия на границе в случае необходимости, но постарается этого не делать. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь службы Анна Михальская.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Могу заверить, что, если будет нужно, сотрудники пограничной службы не будут колебаться с использованием оружия", - сказала она.

"Но я подчеркиваю, что мы будем стараться этого оружия не использовать, особенно учитывая, что мы имеем дело с противоположной стороны с мигрантами. Мы не хотим его использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться", - отметила Михальская.

"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы - силовая структура, проходим обучение, чтобы в случае необходимости использовать это оружие", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, сейчас пограничникам приходится участвовать в отражении очередной крупной попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Как подчеркнула Михальская, уже сейчас они атакуют, бросая камни, палки и шумовые гранаты. Польские службы не исключают, что мигранты могут получить оружие.