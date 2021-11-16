В Белоруссии расценили действия польских силовиков на границе как попытку прямой агрессии

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения спецсредств и техники в отношении находящихся на белорусской территории беженцев.

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"Госпогранкомитетом направлен запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Беларуси беженцев", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГПК во вторник. Там отметили, что обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей, находящихся на белорусской стороне, является "вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище".

"Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь", - заявили в пресс-службе.

Во вторник мигранты, требующие открыть им проход для дальнейшего движения в Германию, начали забрасывать польских силовиков камнями и палками. В ответ силовики применили слезоточивый газ, звучали выстрелы, взорвалось несколько светошумовых гранат. С помощью водомета мигрантов оттеснили от ограждения, которым перекрыта дорога через погранпереход.

МИД Белоруссии заявил, что инициирует расследование применения польской стороной специальных средств против беженцев на границе с привлечением международных организаций. Следственный комитет Белоруссии со своей стороны сообщил, что проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги".