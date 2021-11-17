Постпред Азербайджана в ООН отметил, что Баку готов к мирному соглашению с Ереваном

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. В Баку убеждены, что альтернативы нормализации отношений с Ереваном нет, и готовы к подписанию мирного соглашения. Об этом заявил во вторник постпред Азербайджана в ООН Яшар Алиев, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

"Азербайджан выражает свою готовность к нормализации межгосударственных отношений с Арменией, в том числе посредством подписания мирного соглашения, которое бы обеспечило прочный мир, развитие, прогресс", - сказал дипломат. Алиев при этом расценил ситуацию на границе как результат "опасных реваншистских идей" Армении.

"Азербайджан убежден, что нет альтернативы нормализации отношений между двумя странами, основанной на взаимном признании, уважении суверенитета, территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ", - сказал он. По словам постпреда, целью такой нормализации является примирение и мирное сосуществование Азербайджана и Армении.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.