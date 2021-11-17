Сенат Чили не поддержал импичмент президента из-за "Досье Пандоры"

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры во вторник не смогли набрать необходимое количество голосов в верхней палате парламента для отставки главы государства из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Трансляция заседания ведется на сайте Сената.

Против импичмента уже проголосовали 14 членов 43-местной палаты, один воздержался. Таким образом, сторонники отставки Пиньеры уже не смогут набрать необходимые две трети голосов (29 голосов). На данный момент импичмент поддержали 17 сенаторов, голосование продолжается.

Ранее Палата депутатов (нижняя палата парламента) простым большинством голосов одобрила выдвижение в отношении Пиньеры обвинений в "открытом нарушении конституции и законов" и "действиях, серьезно порочащих честь нации". Сенаторы должны были решить на заседании, считают ли главу государства виновным. Если бы противникам Пиньеры удалось набрать 29 голосов, президент был бы отстранен от должности, ему было бы запрещено занимать государственные посты в течение пяти лет.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов "Досье Пандоры". Чилийское СМИ SIPER, входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике "Доминга" за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной. Пиньера в ответ на обвинения заявил, что обстоятельства сделки уже были расследованы и суд не нашел состава преступления.

Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. 21 ноября в стране пройдут выборы нового главы государства, в которых Пиньера не участвует. Его однопартиец Себастьян Сичель по опросам занимает четвертое-пятое место.