{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель обвинил власти Белоруссии в превращении мигрантов в "живые снаряды"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обвинил белорусские власти в развязывании "агрессии гибридного типа"

МАДРИД, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил белорусские власти в использовании мигрантов в качестве "живых снарядов".

На эту тему
"Война нового типа". Как развивается ситуация на белорусско-польской границе
"Война нового типа".

"Первое, что нужно сделать, - это остановить поток людей, которых обманывают, говоря, что для них открыт путь в Европу через Белоруссию", - отметил в среду глава дипломатии ЕС в интервью испанской телекомпании Televisiоn Española. Он обвинил белорусские власти в развязывании "агрессии гибридного типа". "Превращение людей в своего рода живые снаряды, поражающие границу, - это то, на что международное сообщество должно реагировать, в том числе на уровне ООН", - сказал Боррель, выразив мнение, что сложившаяся ситуация требует осуждения со стороны данной организации.

"К сожалению, сегодня в Европе существует больше километров стен, чем когда пала Берлинская стена, - добавил Боррель. - Я думаю, что такого рода проблемы не решатся путем возведения великой стены вокруг Европы".

"Нам пришлось связаться со многими странами, чтобы попросить их прекратить эти полеты", - уточнил он. Глава европейской дипломатии также заметил, что "Польша не хочет, чтобы [агентство ЕС по контролю границ Frontex] направилось туда, чтобы помочь им контролировать границу".

Теги
Боррель, Жозеп
Молдавия считает необходимым вернуться к режиму свободной торговли в СНГ
Читать полностью