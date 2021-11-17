Глава делегации РФ предостерег на форуме ОБСЕ от силового решения конфликта в Донбассе

ВЕНА, 17 ноября. /ТАСС/. Киевский вариант силового решения конфликта в Донбассе может привести к обрушению украинской государственности. Никто в этом не заинтересован, с таким предупреждением выступил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Гаврилов выразил уверенность, что деградация обстановки в Донбассе происходит по вине украинских властей и "используется западными "хозяевами" Киева для давления на Российскую Федерацию, приводятся нелепые аргументы в пользу мифической "российской угрозы" суверенитету Украины". Он также назвал внеплановые учения НАТО и США в Черном море "разведкой боем". Российский дипломат на этом фоне счел излишними комментарии в ответ на пропагандистские объяснения стран Запада такой демонстрации силы, которые уже не удивляют Россию.

"Мы неслучайно упомянули военные учения в Черном море. На наш взгляд, они напрямую связаны с наблюдаемым всплеском напряженности в зоне внутриукраинского военного конфликта. Похоже, Киевом действительно всерьез рассматривается вариант силового решения конфликта в Донбассе. В очередной раз предостерегаем наших западных партнеров и киевские власти от подобных необдуманных шагов, способных обрушить и без того не отличающуюся стабильностью украинскую государственность. В таком развитии событий, уверен, никто не заинтересован", - заявил Гаврилов участникам форума ОБСЕ.

Как указал глава делегации РФ, попытки требовать от России какого-то "выполнения" минских соглашений лишь отвлекают внимание от основной проблемы - несоблюдение его положений украинской стороной. "Наша обязанность в качестве посредника, наряду с ОБСЕ, Германией и Францией всемерно содействовать мирному урегулированию, к чему, уверяю вас, мы прикладываем большие усилия. В очередной раз призываем западных партнеров повлиять на украинскую власть с целью создания благоприятной почвы для полноценного выполнения минских соглашений", - отметил он.