В МИД ФРГ считают, что указ Путина о поддержке Донбасса противоречит минским соглашениям

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Германии считают, что указ президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Подписанный 15 ноября указ, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей Украины в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве минских соглашений и способствует дальнейшему отделению Донбасса", - утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Он поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, кабинету министров в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, которые фактически действуют в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент поручил правительству обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.

Экономическая блокада Донбасса

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые акции протеста. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году после того, как украинские радикалы заблокировали движение товарных поездов с углем из Донбасса и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР, в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях в регионе и переориентировать поставки на рынки России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.