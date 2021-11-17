Премьер Латвии заявил, что страна готова к любым вызовам на границе с Белоруссией

РИГА, 17 ноября. /ТАСС/. Латвия находится в надежных руках и готова к любым вызовам на границе с Белоруссией. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш после посещения латвийско-белорусской границы.

"Сотрудничество между Государственной пограничной охраной, Государственной полицией и Национальными вооруженными силами [(НВС) Латвии] безупречно. Граница Латвии, которая является внешней границей Евросоюза, находится в надежных руках - мы готовы к любым вызовам", - передает слова Кариньша пресс-служба правительства.

Премьер посетил границу Латвии и Белоруссии, Силенское пограничное управление и пограничный контрольно-пропускной пункт "Силене". В сопровождении начальника погранохраны Гунтиса Пуятса глава правительства встретился с пограничниками, солдатами НВС и земессаргами (ополченцами), которые сейчас охраняют границу с Белоруссией, чтобы ознакомиться с их работой. Кариньш также осмотрел временный забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией, указав, что правительство продолжит инвестировать в укрепление восточной границы.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 332 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 418 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Поддержку пограничникам по охране границы оказывают НВС и батальон специального назначения Госполиции Латвии.

Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Белоруссии Латвия в начале октября начала строить на границе с соседней страной временный забор из колючей проволоки. Республика установила уже 31,5 км заграждения из запланированных 37 км. Ожидается, что строительство всего временного забора будет завершено в конце ноября или начале декабря. Заграждение устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.