США приветствуют ряд заявлений Путина на расширенном заседании коллегии МИД России

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтон приветствует ряд заявлений президента России Владимира Путина, которые он сделал на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг. Как заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США, в частности, приветствуют слова о необходимости мирного урегулирования в Донбассе.

"Президент Путин в своей речи <...> затронул широкий спектр тем, в том числе отношения между США и Россией и необходимость поддержания диалога для разрешения множества разногласий. Мы согласны. <...> Мы приветствуем заявление президента Путина по урегулированию мирным путем конфликта в Донбассе посредством минских договоренностей", - сказала она.

Псаки просили прокомментировать заявление российского лидера о том, что западные страны "очень поверхностно относятся" к российским "предостережениям и разговорам о красных линиях", а также слова о том, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. В контексте этого журналист попросил представителя Белого дома объяснить, к чему склоняются США: к тому, чтобы прислушаться к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине. "Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности", - ответила Псаки.