МИД Польши считает, что Москва и Минск выставляют Варшаву виновницей кризиса с мигрантами

"В действительности речь идет о сложном конфликте. Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это "гибридная операция" против Польши и ЕС", - утверждал дипломат в опубликованном в субботу интервью германской газете Welt. "[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко использует людей из различных стран, доставляет их к нашей границе, дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами. Эти люди прибывают в Белоруссию по действительным визам и с одобрения Минска", - полагает замминистра.

"Видите ли, еще один уровень этого конфликта - это "информационная война", - сказал Пшидач. По его версии, власти в Минске преследуют цель сделать так, чтобы "Польша была представлена как бесчеловечная страна". Он утверждает, что "Белоруссия и Россия представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу - как виновницу". Пшидач заявил, что его страна отправила конвои с гуманитарной помощью в Белоруссию, но Минск якобы отказался от нее.

Одновременно он выступил против открытия границ для мигрантов из Белоруссии. "Открытие границы, каким бы оно ни было, продлило бы этот конфликт", - считает польский дипломат. По его оценке, это привлекло бы в Белоруссию еще больше мигрантов, которые затем попытались бы проникнуть в ЕС. "Лукашенко получил бы подтверждение того, что его коварная стратегия действует", - полагает Пшидач. Замглавы МИД указал на то, что "Конвенция о статусе беженцев была принята в 1950-е годы". "Возможно, нам следует приспособить наши стандарты нынешним условиям", - предложил он.

Описывая нынешнюю ситуацию на границе с Белоруссией, Пшидач сказал, что "она динамична". "Мы имеем дело с агрессивными группами мигрантов и белорусскими подразделениями, которые побуждают их к попыткам штурма границы и другим провокациям", - утверждал замминистра. Он выступил в защиту созданной властями Польши трехкилометровой зоны ЧП у границы с Белоруссией, где не могут работать даже журналисты. "Там очень опасно для всех", - считает Пшидач.