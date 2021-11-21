Премьер Латвии считает, что миграционный кризис сблизил страны ЕС

РИГА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС привел к сближению стран сообщества. С таким утверждением он выступил в воскресенье на совместной пресс-конференции в Риге с польским коллегой Матеушем Моравецким.

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"Если у руководства Белоруссии, у режима была мысль каким-то образом дестабилизировать и раздробить Европу, то это не удалось. Фактически мы наблюдаем, что происходит противоположный процесс - Европа сближается, и сотрудничество стран Балтии с Польшей, которое всегда было хорошим, сейчас стало превосходным. Координация проходит на всех уровнях - начиная с представителей служб, а также среди политиков", - сказал он.

Глава правительства Латвии убежден, что позиция по миграционному кризису в странах Балтии и в Польше "единая и общая, и она останется неизменной". "Мы говорим большое "нет" этой гибридной атаке. Мы не позволим Белоруссии добиться того, чтобы эти граждане третьих стран были буквально нелегально вытеснены в ЕС", - подчеркнул премьер.

По его словам, страны обмениваются не только информацией, но и ресурсами. "Латвия готовится отправить в Польшу как пограничников, так и обученных полицейских. Совместное сотрудничество между Литвой, Эстонией и Польшей также происходит и находится на хорошем уровне", - отметил он.

По мнению Кариньша, единственное решение миграционного кризиса "очень простое" и состоит в том, чтобы с помощью ООН помочь мигрантам вернуться домой.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.