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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Премьер Польши созвал Вишеградскую группу для обсуждения ситуации на границе с Белоруссией

Матеуш Моравецкий отметил необходимость "начинать со стран региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий"

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Вишеградскую группу (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) о встрече, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в утренней программе телеканала "Польсат".

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"Завтра [у Моравецкого] новая встреча - Вишеградской группы в Будапеште. Премьер попросил Вишеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией. На этой неделе [глава правительства посетит] еще несколько государств", - сказал он, не назвав конкретных стран. "Мы начинаем со стран нашего региона, которые более других находятся под угрозой геополитических последствий", - добавил Мюллер.

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Латвию, Литву и Эстонию, где обсудил миграционный кризис на границе с Белоруссией. По его утверждению, текущие события - часть гибридной войны, другие элементы которой - ситуация на Украине и рост цен энергии.

Теги
БелоруссияПольшаМоравецкий, МатеушСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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