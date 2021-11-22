В Киеве заявили, что не планируют наступательную военную операцию в Донбассе

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Украины не планируют проводить наступательную военную операцию в Донбассе и привержены урегулированию конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Украина не планирует наступательную военную операцию в Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического решения конфликта", - написал он в Twitter.

В то же время, по словам Кулебы, "украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности государства". По утверждению главы МИД, это делается "с целью сдерживания России от агрессивных действий".

Кулеба также заявил, что Киев совместно с Германией и Францией работает над тем, чтобы оживить переговоры в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина и Россия).

"Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками. Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать", - написал он.

Американское издание Military Times сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилла Буданова, что украинские военные уже применяли против сил республик Донбасса противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные США. В республиках Донбасса расценили это заявление как еще одно доказательство нарушения украинской стороной минских соглашений. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это заявление, отметил, что такая воинственная риторика киевских властей отражает их желание перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

Обвинения в адрес России

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, добавляет агентство, основаны якобы на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму эту информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.