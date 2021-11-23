Эксперт: информационное нагнетание ситуации вокруг Донбасса ведет к военному обострению

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Воинственные заявления Киева о применении Вооруженными силами Украины различных видов вооружений в Донбассе, а также сообщения об исходящей якобы из РФ угрозе создают взрывоопасную ситуацию и могут спровоцировать обострение конфликта на востоке Украины. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, сейчас Киев вместе с западными партнерами создали очень тяжелую информационную атмосферу ожидания грядущего конфликта, которая создает "взрывоопасную ситуацию". Он отметил, в частности, недавнее заявление Киева о применении в Донбассе противотанковых ракетных комплексов Javelin. "Заявление Вооруженными силами (ВС) Украины о применении Javelin в Донбассе какого-то военного преимущества особо не дает, но вместе с заявлениями о применении БПЛА Bayraktar и о том, что РФ скоро нападет на Украину, создает общую атмосферу нервозности, напряженности, негативных ожиданий, что может, к сожалению, привести к каким-то эксцессам, ведущим к обострению военного противостояния", - считает он.

Заявление Киева о применении военной техники в Донбассе политолог расценивает как попытку показать свою силу, продемонстрировать наличие поддержки Запада и одновременно как провокацию противоположной стороны на ответные действия. По его словам, "если долго говорить "война", то, к сожалению, она может случиться из-за огромного морального, политического, информационного напряжения сторон". "Есть огромное давление, при котором у кого-то могут не выдержать нервы, причем на рядовом уровне это может привести к разрастанию конфликта", - считает он.

Американское издание Military Times сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилла Буданова, что украинские военные уже применяли против сил республик Донбасса противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", поставленные США. В провозглашенных республиках Донбасса расценили это заявление как еще одно доказательство нарушения украинской стороной Минских соглашений. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя это заявление, отметил, что такая воинственная риторика киевских властей отражает их желание перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

До этого, 26 октября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar.

Обвинения в адрес РФ

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, добавляет агентство, основаны якобы на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму эту информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.