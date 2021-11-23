США считают важным шагом открытие представительства Тайваня в Литве

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают важным шагом для Тайваня открытие его представительства в Литве, которое позволит "углубить их сотрудничество". Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

"Мы рассматриваем это как важный шаг к расширению конструктивного участия Тайваня в международном пространстве", - сказал дипломат. По его версии, данный шаг, а также возможное открытие представительства Литвы в Тайбэе "будет способствовать расширению экономического и технологического сотрудничества между Тайванем и Литвой".

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства назвал Вильнюс "ценным союзником по НАТО, партнером Соединенных Штатов по целому ряду вопросов". "Мы подтверждаем нашу поддержку Литвы и работаем над расширением и углублением наших и без того прочных двусторонних отношений", - добавил Прайс.

Представительство Тайваня в Литве

18 ноября в Вильнюсе открылось представительство Тайваня. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуан, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбэя. Свое представительство на Тайване Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года.

Еще летом МИД КНР выразил в связи с этим протест и в августе отозвал посла из Литвы, рекомендовав Вильнюсу сделать то же самое. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий. В конце прошлой недели правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.